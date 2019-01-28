Перекрытия многоэтажки на ул. Революции, 3/1 обследуют эксперты

Предположительно сегодня вечером строители-эксперты вынесут вердикт относительно безопасности дома по адресу ул. Революции 3/1, жителей которого экстренно эвакуировали накануне. После комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение - пускать в свои квартиры хозяев или нет. Накануне в доме произошло обрушение потолочной плиты.

Люди услышали глухой удар, дом затрясло. Незамедлительно позвонили в МЧС. Сообщение было зафиксировано накануне в 15:15. На место выехали пожарно-спасательные подразделения и скорая помощь. Когда стали понятны масштабы произошедшего, появились представители администрации города и края, электросетей и газовики. Решение об эвакуации было принято быстро - всего было эвакуировано 150 человек, из них 31 - ребенок.

Ришат Ибрагимов, министр территориальной безопасности Пермского края: "По опросу жителей никаких предпосылок, могущих говорить об обрушении здания или перекрытий, ранее не поступали".

В 14-этажном доме по ул. Революции 3/1 числятся 230 человек. Никто из них не пострадал. После эвакуации жильцов временно разместили в здании гимназии №33. Здесь же был развернут оперативный штаб. О том, что людям некуда поехать, заявили полтора десятка человек. Их поселили в гостиницу на Бульваре Гагарина, остальные разъехались по друзьям и родственникам.

Вечером в сопровождении спасателей люди смогли забрать необходимые вещи, документы и домаших питомцев. Как быстро люди вернутся в свои квартиры и вернутся ли вообще, теперь зависит от истинных причин обрушения потолочной плиты.

Александр Стяжкин, начальник МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты»: "Нарушение несущей способности строительной конструкции - пока такая версия".

В 2011-м году властям уже приходилось расселять жителей соседнего дома - по адресу Революции 3/2. Там были обнаружены опасные изменения в фундаменте. Тогда власти, основываясь на мнениях экспертов, обещали, что близстоящим зданиям ничего не угрожает.

