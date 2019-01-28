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← Перекрытия многоэтажки на ул. Революции, 3/1 обследуют эксперты

В Перми прошла конференция регионального отделения ОНФ

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ОНФ

В Перми прошла конференция регионального отделения ОНФ.

Ключевым пунктом в повестке конференции стало избрание нового состава  штаба и ревизионной комиссии. Всего избрано 37 человек. Главой исполкома пермского регионального отделения вновь стала Елена Шлыкова. Новыми сопредседателями пермского штаба ОНФ избраны Ирина Ивенских, Алексей Мельников и  Елена Лебедева.

Ирина Ивенских, депутат Законодательного собрания Пермского края,  сопредседатель регионального штаба ОНФ: «Народный фронт Пермского края с самого  первого дня отличался принципиальностью, неуспокоенностью, активной позицией, яркостью проявления своей позиции. У людей очень много вопросов, и если им нужно и важно задавать их нам, то это здорово».

Новый состав регионального штаба Движения продолжит контроль за исполнением «майских указов» главы государства в Прикамье. Уже сейчас разработан подробный план общественного мониторинга по каждому из направлений. В рамках 12 тематических площадок, сформированных летом прошлого года, общественники проанализируют ход реализации поручений президента. Итоги мониторинга эксперты отразят в общественных докладах.

Михаил Развожаев, руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта: "Это большие национальные проекты, направленные на серьезные улучшения качества жизни людей. Задача перед ОНФ - стать камертоном, который сможет дать самую объективную информацию от простых людей с мест, с каждой конкретной терртории».

Метки: в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 28.01.2019 в 13:11 в рубрике - Вести Пермь

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