Цифровое будущее: Россия прирастает «Умными городами»

Цифровое будущее России рождается в том числе и в Перми. В конце минувшей недели лидеры топовой по нашим временам отрасли говорили о том, как все их наработки могут быть использованы на практике. В этом суть мероприятия, которое для краткости между собой все называли "Пермская IT-сессия".

Современные технологии позволяют при помощи Интернета управлять квартирой в отсутствие хозяев - на расстоянии.

- Если приезжает автомобиль с номером, который занесён в базу данных, камера считает - и шлагбаум открывается.

Если номер системе не знаком, такого гостеприимства она не выкажет. Домофон работает подобным образом - откроет дверь даже без ключа человеку, чей портрет есть в базе. Цифровые новшества оценят и жильцы такого дома.

Сергей Пухарев: "Все звонки, которые поступают с домофона, поступают не просто на домофонную трубку, а в приложение. И житель может посмотреть, кто стоит перед домофоном, поговорить с ним и из приложения открыть ему дверь".

Проект «Умный город» представили лидерам цифрового развития и зампреду правительства страны Максиму Акимову. В его присутствии подписано соглашение о намерениях между правительством Пермского края, "ЭР-Телеком Холдинг", группой компаний "Кортрос" и "Юникорн".

Площадками для внедрения проекта станут Пермь и Березники. А в ближайшие пять лет систему должны освоить все города с населением от 100 тысяч человек. Об этом «Вестям» рассказывает замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Андрей Чибис, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: "Чтобы проблему горожане удобно обозначали - яму, плохое питание в школах, неработающий свет и т.д. Чтобы эта проблема автоматически ставилась на контроль, решалась и давался отчёт - что, в какие сроки сделано".

Программа «Цифровая экономика», утверждённая правительством, рассчитана на срок до 2024 года и охватывает шесть направлений. Для Прикамья многие из них уже стали точками роста.

Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика»: "Особенно развитие IT-технологий, учебные заведения, готовящие хорошие кадры, молодое руководство, которое жаждет изменений, поэтому мы видим Пермский край в числе лидеров, которые будут двигать цифровую экономику вперёд".

На площадке санатория «Демидково» лидеры цифрового развития обсудили ближайшие планы по реализации национальной программы. Такие, как подключение к сети интернет 100 тысяч новых соцобъектов.

Максим Акимов, заместитель председателя правительства РФ: "Мы хотим, чтобы операторы телекоммуникационные боролись за трафик, боролись за клиентов, были мотивированы на то, чтобы подключить как можно больше домохозяйств и бизнес-объектов. И, безусловно, подключить ФАПы, участковых, учреждения профобразования, все школы страны".

Межрегиональное совещание лидеров цифрового развития организовало Минкомсвязи России совместно с правительством Пермского края при поддержке стратегического партнера по развитию цифровой экономики региона «ЭР-Телеком Холдинг». Свою точку зрения обозначили и представители бизнеса: чтобы IT-компании развивались, нужны новые инструменты.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "У нас есть лидер наш региональный - «ЭР-Телеком», вторая по величине национальная компания. Для нас важно, чтобы на федеральном уровне были заданы условия конкуренции, чтобы открылся рынок, и тогда компания будет расти. Это 4 тысячи рабочих мест только в Перми".

Вывод по итогам совещания получился общим - цифровизация не должна быть звучным словом на бумаге. Как заявлено, реальные изменения крупные российские города должны почувствовать уже в этом году.