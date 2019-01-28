Экспертная комиссия ведет обследование многоэтажки, в которой обрушились перекрытия

Ожидается, что экспертная комиссия сегодня завершит обследование пермского дома по Революции 3/1, жильцов которого экстренно эвакуировали накануне днем. Наверху высотки обрушилась плита потолка технического этажа.

Люди услышали глухой удар и тут же сообщили в МЧС. Прибывшие на место оперативные службы решили провести полную эвакуацию. Посреди воскресного дня покинуть свои квартиры пришлось полутора сотням человек, среди которых 31 ребенок.

Александр Стяжкин, начальник МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты»: "Дом обесточен, отключен от газа. Выставлена охрана, все мероприятия по безопасности будут проведены. Имущество жильцов под охраной. Предварительная версия -нарушение несущей способности строительной конструкции".

Сначала всех эвакуированных жильцов собрали в здании Гимназии №3. После, тех, что не уехали к родственникам или друзьям, перевезли в гостиницу "Жемчужина". Сегодня вечером, как было заявлено ранее, комиссия по чрезвычайным ситуациям, оценив результаты обследования, примет решение о том, можно людям возвращаться в свои квартиры или нет.

В 2011-м году уже приходилось расселять жителей соседнего дома - по адресу Революции 3/2. Там были обнаружены опасные изменения в фундаменте. Тогда власти, основываясь на выводах экспертов, обещали, что близстоящим зданиям ничего не угрожает.

Особого внимания к эвакуированной в воскресенье высотке до этого не было.

Ришат Ибрагимов, министр территориальной безопасности Пермского края: "По опросу жителей никаких предпосылок, могущих привести к обрушению здания или перекрытий, ранее не поступали".