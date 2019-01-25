В Перми прошел телемост «Эхо блокады»

В Перми стартуют памятные мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда. 25 по 28 января запланировано проведение «Уроков памяти» в школах города. Тематические мероприятия проходят и в пермских библиотеках.

Так, в центральной библиотеке им. Пушкина проходит телемост «Эхо блокады» с жителями блокадного Ленинграда. В нем принимают участие сразу несколько городов – Пермь, Севастополь, Санкт-Петербург и Орша из Белоруссии. Для Перми такого рода скайп-встреча пройдет в третий раз, в ней примут участие представители Пермской городской общественной организации «Блокадники города-героя Ленинграда».

Блокада города на Неве длилась 872 дня и завершилась 27 января 1944 года. Теперь эта дата является одним из Дней воинской славы России.

В воскресенье, 27 января в 12:00 у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу состоится церемония, во время которой участники возложат цветы и венки к мемориалу «Вечный огонь». В возложении примут участие жители блокадного Ленинграда, представители общественных организаций Пермского края, администраций края и города, кадеты, воспитанники Пермского краевого центра военно-патриотического воспитания «Юнармия».

28 января во Дворце молодежи состоится торжественное мероприятие, посвященное 75-летию снятия блокады Ленинграда.