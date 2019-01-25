Пермяков испугал круживший над городом самолет

Летающий в небе самолет напугал жителей Перми. Фото и видео очевидцы публиковали в соцсетях, здесь же предполагали причины такого поведения. Самолет пролетел над центром Перми и отдаленными районами более десяти раз. Как сообщает агентство 59 ру со ссылкой на данные портала Flightradar24, воздушное судно принадлежит Госкорпорации по организации воздушного движения. Это предприятие предоставляет аэронавигационные услуги в России и занимается обслуживанием диспетчерских пунктов в аэропортах. То есть речь идет о проверке систем наземных радиотехнических средств. Такие проверки проводятся ежегодно и позволяют измерять правильность работы всех навигационных систем.