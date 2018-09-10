Ветеранов-блокадников со всей России сблизила скайп-конференция

Пермские ветераны-блокадники накануне одной из самых печальных дат Великой Отечественной войны смогли пообщаться с ветеранами из Севастополя, Феодосии и Санкт-Петербурга посредством скайп-конференции. 8 сентября 1941 года Ленинград был блокирован силами нацистской Германии, блокада длилась 872 дня и закончилась 27 января 1944 года. Только по приблизительным подсчетам за это время погибло больше полутора млн. человек.

Надежда Коротаева, участник блокады Ленинграда: "Нас очень оберегали, детский садик был и внизу бомбоубежище. Как только обстрелы, вой сирены страшный, нас туда прямо и ночью, и днем, нас спускали всегда, и мы там пережидали".

Скайп-конференция длилась больше трех часов. У городов, которые участвовали в ней, было о чем поговорить. В Пермский край, в годы войны называвшийся Молотовской областью, эвакуировали почти полтора миллиона человек. Сюда же перевезли знаменитый Ленинградский театр оперы и балета и часть оборонных заводов. Сегодня на мероприятии присутствовали ветераны, представитель Пермской городской думы.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Сегодня есть такая востребованность, когда мы встречаемся в классах со старшеклассниками, со школьниками, со студентами, есть такая потребность пообщаться с этими людьми, всеми теми современными средствами связи, которые нам предоставляет в том числе и интернет. Скайп-конференция, когда люди находятся в тысячах километрах друг от друга, сближает их.