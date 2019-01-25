Суд вынес приговор группе псевдогазовиков

Суд Свердловского района Перми вынес приговор четверым мужчинам за мошенничество и кражи у пенсионеров.

Молодые люди представлялись работниками газовой службы и под предлогом проверки оборудования и плит проникали в квартиры. Для правдоподобности злоумышленники предъявляли поддельные удостоверения. Мужчины похищали из домов потерпевших денежные средства и ценные вещи. Суммы ущерба варьируются от 5 до 250 тысяч рублей.

Главный фигурант из Свердловской области пошел на сделку со следствием, дело в отношении него рассматривали в особом порядке. В сентябре прошлого года мужчину приговорили к 4 годам заключения и штрафу 300 тысяч рублей.

Остальных участников группы суд признал виновными в инкриминируемых деяниях и назначил им наказание, связанное с лишением свободы. Двоих приговорили к 8 годам заключения и штрафу 300 тысяч рублей. Их 33-летний подельник получил 7,5 лет колонии общего режима и аналогичный штраф. Четвертому фигуранту назначили два с половиной года лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч рублей.