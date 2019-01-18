Пожар на Монастырской: хроника ЧП

Сегодня руководство краевого МЧС представит все данные по ЧП на улице Монастырской в Перми, в 13 часов полную оценку обещают дать состоянию противопожарной сигнализации и действиям собственников помещений бизнес - центра. На эту минуту известно, что пострадавших 14 человек, шестеро госпитализированы - среди них женщина, родившая ребенка сразу после спасения.

Видео успели снять очевидцы, проходившие днем по одной из центральных улиц города Перми. Мужчины, забравшиеся на козырек магазина, пытаются уговорить молодую женщину прыгнуть вниз. Среди тех, кто расстилал внизу одеяло, был и Вячеслав Варанкин. Офис, где он работает, находится буквально в ста метрах от здания, где произошло возгорание. Он успел не только добежать до места, но и помочь пострадавшим.

Вячеслав Варанкин очевидец: "Мы говорили девушке - прыгай - очень сильно валил дым. Но что-то ее удерживало".

Девушкой оказалась Екатерина Аверкова, офис ее компании находится как раз на третьем этаже, где и произошло возгорание. А не выпрыгивала она на улицу из-за того, что боялась за ребенка. Девушка была на девятом месяце беременности. После «спасения» девушку доставили в больницу и там у нее начались роды.

Валерий Блинов, главный врач городской клинической больницы им. М. А. Тверье: "К нам поступила женщина с места пожара с беременностью. Роды прошли успешно. Женщина и ребенок находятся в удовлетворительном состоянии под постоянным наблюдением наших докторов".

Всего на пожаре пострадало 14 человек, 6 из них госпитализированы. Остальным оказали помощь на месте, у всех схожий диагноз - легкое отравление продуктами горения. Службы экстренного реагирования прибыли на место пожара спустя несколько минут.

Рядом с этим офисным зданием расположена одна из пожарных частей, кроме звеньев газодымозащиты, работавших внутри самого здания, понадобилась широкая лестница, по которой эвакуировали пострадавших с 3 и 4 этажей. И уже появились первые версии случившегося.

Андрей Бабинцев, начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Площадь пожара составила 20 кв. м. Пожар происходил в танцевальной студии на третьем этаже. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования".

В доме, где живет Екатерина Аверкова, об этой без сомнения счастливой истории знают все, и с нетерпением ждут, когда маму выпишут вместе с ребенком из больницы.