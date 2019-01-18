В связи со сложными погодными условиями в Пермском крае на сутки ограничено движение большегрузов. Как формулируют в дорожной полиции - при снегопаде и в случае возникновения затруднения в дорожном движении. Ограничения действуют до 6 шести вечера сегодняшнего дня.

Андрей Нижегородов, врио начальника отдела надзора УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю: "Министерство транспорта Пермского края издало распоряжение, в котором вводят ограничения движения большегрузного транспорта по автомобильным дорогам регионального значения. При наличии обильных снегопадов водители грузовых транспортных средств должны учитывать состояние погоды и заблаговременно прекращать движение, остановившись в местах отдыха, чтобы переждать непогоду. Сотрудники Госавтоинспекции, как и подрядные организации, осуществляющие содержание дорог, принимают меры к информированию участников дорожного движения, закрытию дорог для большегрузов".