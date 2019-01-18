Вместо иордани - пластиковые бочки

В 35 муниципальных районах края из 46 МЧС проверило и приняло крещенские купели. Всего в крае будет 75 купелей, они рассчитаны на прием 30 тысяч человек. Вечером настанет напряженная пора дежурств у иорданей. Накануне спасатели доложили о принятых мерах по обеспечению безопасности верующих. Толщина льда в этом году опасений не вызывает.

Андрей Гониченко, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пермскому краю: "У каждой проруби будет находиться представитель органа местного самоуправления, назначенный ответственным за безопасность, медицинские работники, спасатели, правоохранительные органы, Росгвардия подключается в этом году к поддержанию общественного порядка в этих местах".

В Перми в этом году вместо иорданей, вырубленных во льду, верующим будет предложено окунуться и в емкости. Их уже установили на городском пляже возле Коммунального моста. Новое место для купания в Крещение организовано взамен купели на Мотовилихинском пруду, который осушили для очистки. К вечеру пластиковые купели наполнят освященной водой. Еще два официальных места для ночного купания в Перми находятся в Верхней Курье и на Бахаревке.