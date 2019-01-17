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Спасенная из горящего офиса пермячка родила ребёнка

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пожар

Главный врач пермской МСЧ № 9 Валерий Блинов подтвердил в своем видеокомментарии успешные роды девушки, спасенной сегодня на пожаре в офисном центре на Монастырской.

Валерий Блинов, главный врач городской клинической больницы имени М.А. Тверье: "Сегодня к нам поступила женщина с места пожара с беременностью. Роды прошли успешно. Женщина и ребенок находятся в удовлетворительном состоянии под постоянным наблюдением наших докторов".

скорая

По последним данным всего госпитализировано 6 человек, включая новоиспеченную мать. Всего в списке пострадавших 15 фамилий. У тех, кто ограничился медицинской помощью на месте, диагностировано легкое отравление продуктами горения.

Густой дым из окон офисного здания прохожие заметили в начале третьего. На место, на перекресток улиц Куйбышева и Монастырская, бригады служб экстренного реагирования прибывают спустя несколько минут, поскольку пожарная часть н6аходится в 10 метрах.

Этот пожар попал в объективы многих камер. Густой дым повалил сразу после обеденного перерыва, когда люди начали возвращаться на рабочие места. Сильнее всего горело на третьем этаже. Выбраться на улицу, кроме как из окна, было невозможно.

пожарные

Офис Вячеслава Варанкина находится рядом, буквально в ста метрах. Он вместе с прохожими участвовал в спасательной операции. Кто-то принес одеяло, и они его растянули прямо под козырьком офисного здания.

Вячеслав Варанкин, очевидец: "Мы растянули одеяло, чтобы подстраховать. Мы говорили девушке - прыгай, очень сильно валил дым".

По последним данным всего на пожаре пострадали 14 человек, 6 сейчас находятся в больнице. Среди них была девушка на 9 месяце беременности, сразу же ее доставили в перинатальный центр. Сейчас она уже родила. С ребенком все в порядке. Всем остальным пострадавшим оказали помощь на месте - у всех диагностировано легкое отравление дымом.

пожар

Андрей Бабинцев, начальник ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Площадь пожара составила 20 кв. м. Пожар происходил в танцевальной студии на третьем этаже. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования".

Всего во время ЧП из здания сегодня эвакуировали 50 человек. Среди них был и муж беременной девушки. Он остался цел и сейчас находится в больнице, рядом с семьей.

 

Артём Казин

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

Опубликовано: 17.01.2019 в 21:53 в рубрике - Вести Пермь

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