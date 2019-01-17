Банда, избивавшая прохожих битами, ожидает приговора суда

Банда, члены которой избивали битами и грабили людей, ожидает приговора суда. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.

В мае прошлого года компания из четырех человек напала на двух прохожих в Дзержинском районе, людей избили и ограбили. Спустя полчаса уже на улице Уральской они избили битой 24-летнего юношу, который позднее скончался в больнице. Подозреваемых задержали по горячим следам. Ими оказались пермяки в возрасте от 19 до 21 года, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности. После задержания встал вопрос о вменяемости этих людей.