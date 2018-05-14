В Перми задержана банда, избивавшая прохожих битами

В Перми задержана группа молодых людей, грабившая и избивавшая своих жертв битами. Возраст задержанных от 19 до 21 года. Они подстерегали потерпевших возле баров и ночных клубов, дожидались, когда клиенты садились в такси, ехали на машине следом. Затем нападали прямо возле дома, похищали ценное имущество и деньги. На сегодня известно о трех нападениях - на пару в Дзержинском районе, на мужчину в Мотовилихе, на двух прохожих в Кировском районе Перми. Сотрудники полиции устанавливают весь круг потерпевших. Контактный телефон 218-82-15.