Пермь вошла в двадцатку самых интернет-зависимых городов России

В январе этого года в России составили рейтинг самых инернет-зависимых городов. По данным ZOOM MARKET, его возглавили Москва, Екатеринбург и Краснодар. Первое, второе и третье место соответственно. Петербург на четвертом, а Пермь заняла 16 место, замыкает двадцатку городов Саранск.