Пермь вошла в двадцатку самых интернет-зависимых городов России
В январе этого года в России составили рейтинг самых инернет-зависимых городов. По данным ZOOM MARKET, его возглавили Москва, Екатеринбург и Краснодар. Первое, второе и третье место соответственно. Петербург на четвертом, а Пермь заняла 16 место, замыкает двадцатку городов Саранск.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Банда, избивавшая прохожих битами, ожидает приговора суда
В Перми открылась выставка «Образование и карьера-2019»
Маленьких изобретателей собрал II краевой технофестиваль
Ёлки-метёлки: как утилизируют остатки новогодней роскоши
Прокуратура подвела итоги горячей линии по незаконному обороту алкоголя
Дом на ул. Можайской тонет в нечистотах
В Перми отметили международный день «Битлз»
Водителям грозит арест за неоплаченные штрафы
Виновница смертельного пожара в Чусовом подала апелляцию
Пермская академия игровых видов спорта набирает юных хоккеистов
Добавить комментарий: