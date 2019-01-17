В Перми открылась выставка «Образование и карьера-2019»
Пермских школьников и студентов приглашают определиться с выбором профессии. С 17 по 20 января в городе будет работать выставка «Образование и карьера- 2019». Кроме вариантов учебы, на площадке ярмарки свои консультации проведут специалисты городского центра занятости.
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