На Чусовском мосту выросла скорость движения

На Чусовском мосту в Перми строители сгладили выступы защитного листа над деформационным швом 14 опоры. Искусственная неровность, которую установили, чтобы сохранить целостность моста, теперь стала гораздо удобнее для проезда. Скорость трафика выросла и специалисты надеются, что в часы пик здесь не будет пробок. Капитально отремонтировать шов планируется весной.