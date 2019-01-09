На Чусовском мосту выросла скорость движения
На Чусовском мосту в Перми строители сгладили выступы защитного листа над деформационным швом 14 опоры. Искусственная неровность, которую установили, чтобы сохранить целостность моста, теперь стала гораздо удобнее для проезда. Скорость трафика выросла и специалисты надеются, что в часы пик здесь не будет пробок. Капитально отремонтировать шов планируется весной.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Фильм как повод для серьезного разговора
Стартовала первая в новом году рабочая неделя
Отладка новой схемы вывоза мусора продолжается
На фасаде Театра-Театра показали «Рождественское чудо»
Главная ночь: в Прикамье отпраздновали Рождество
В Кудымкаре открыли экстрим-парк
Сгладили: на Чусовском мосту завершился ремонт
Тысячи пермяков встретят Рождество молитвой
В Перми оживет стена Театра-Театра
В Перми проходит рейд по проверке качества и своевременности уборки мусора
Добавить комментарий: