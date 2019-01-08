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Сгладили: на Чусовском мосту завершился ремонт

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мост через р. Чусовая

На Чусовском мосту завершились работы по сглаживанию проезда по металлической плите прикрывающей деформационный шов над 14 опорой. Напомним, ее установили перед новым годом, как временную защитную конструкцию. Однако разница в высоте между дорожным полотном моста и металлической плитой получилась значительной – автомобилистам приходилось снижать скорость до 10-20 км/ч для преодоления этого “препятствия”, что вызвало затруднение в движении. Ситуация вызвала возмущение автомобилистов. Министр транспорта Пермского края Николай Уханов пообещал, что дорожники устроят проезд по металлической плите более плавным. Что и было сделано - с обеих сторон “ступеньки” уложили асфальтовые скаты. Теперь автомобилисты могут проезжать по плите не снижая скорость.

мост через р. Чусовая

Метки: в Перми, в Пермском крае

Опубликовано: 08.01.2019 в 12:04 в рубрике - Вести Пермь

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