Сгладили: на Чусовском мосту завершился ремонт
На Чусовском мосту завершились работы по сглаживанию проезда по металлической плите прикрывающей деформационный шов над 14 опорой. Напомним, ее установили перед новым годом, как временную защитную конструкцию. Однако разница в высоте между дорожным полотном моста и металлической плитой получилась значительной – автомобилистам приходилось снижать скорость до 10-20 км/ч для преодоления этого “препятствия”, что вызвало затруднение в движении. Ситуация вызвала возмущение автомобилистов. Министр транспорта Пермского края Николай Уханов пообещал, что дорожники устроят проезд по металлической плите более плавным. Что и было сделано - с обеих сторон “ступеньки” уложили асфальтовые скаты. Теперь автомобилисты могут проезжать по плите не снижая скорость.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Тысячи пермяков встретят Рождество молитвой
В Перми оживет стена Театра-Театра
В Перми проходит рейд по проверке качества и своевременности уборки мусора
Само растает?
Пермские парашютисты приземлились на горнолыжном склоне
Трое детей пострадали в аварии на Восточном обходе Перми. Один взрослый погиб.
Новогодние гуляния в Хохловке
Фильм «Т-34» возглавил российский прокат
В Перми прошел новогодний арт-фестиваль «Всякое добро»
Кудымкар принял этап всероссийских детских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина
Добавить комментарий: