Фильм как повод для серьезного разговора

9 января в 19:00 в киноцентре "Премьер" возобновляет свои встречи пермский киноклуб. Первой картиной, которую обсудят в 2019 году его участники, станет "Эдвард Руки-Ножницы" режиссера Тима Бертона. Модераторы приглашают родителей с детьми в подростковом возрасте. Они уверены, что ребятам будут очень полезны скрытые в этом фильме смыслы.