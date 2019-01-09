Фильм как повод для серьезного разговора
9 января в 19:00 в киноцентре "Премьер" возобновляет свои встречи пермский киноклуб. Первой картиной, которую обсудят в 2019 году его участники, станет "Эдвард Руки-Ножницы" режиссера Тима Бертона. Модераторы приглашают родителей с детьми в подростковом возрасте. Они уверены, что ребятам будут очень полезны скрытые в этом фильме смыслы.
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