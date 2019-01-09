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Святочную неделю завершит Крещение

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Продолжается святочная неделя. Верующие в это время ходят в храмы, совершают таинство причащения. На святки принято проявлять милосердие во всех его видах. 

А еще на Руси было принято в эти дни гадать на будущее или на суженого, хотя церковь никогда этого не одобряла. Святки закончатся Крещением, когда можно будет смыть все грехи в ледяной купели.

 

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 09.01.2019 в 11:11 в рубрике - Вести Пермь

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