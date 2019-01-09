Святочную неделю завершит Крещение

Продолжается святочная неделя. Верующие в это время ходят в храмы, совершают таинство причащения. На святки принято проявлять милосердие во всех его видах.

А еще на Руси было принято в эти дни гадать на будущее или на суженого, хотя церковь никогда этого не одобряла. Святки закончатся Крещением, когда можно будет смыть все грехи в ледяной купели.