Святочную неделю завершит Крещение
Продолжается святочная неделя. Верующие в это время ходят в храмы, совершают таинство причащения. На святки принято проявлять милосердие во всех его видах.
А еще на Руси было принято в эти дни гадать на будущее или на суженого, хотя церковь никогда этого не одобряла. Святки закончатся Крещением, когда можно будет смыть все грехи в ледяной купели.
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