На Чусовском мосту начались ремонтные работы

На Чусовском мосту сегодня снова начались ремонтные работы - там должны сделать плавным проезд по металлическому щиту, закрывающему проблемный деформационный шов. О том, что сюда снова придут дорожники ранее сообщил министр транспорта Пермского края Николай Уханов на своей странице в Instagram. "Вести Пермь" уже рассказывали о пробках, которые вызвал установленный металлический щит, призванный защитить поврежденный деформационный шов 14-й опоры моста. Этот лист на 10 см возвышается над асфальтом, проехать без последствий данный участок получится только на минимальной скорости. По словам министра, в целях увеличения скорости проезда по перекрывающему металлическому листу над опорой номер 14 прорабатываются варианты переходных участков сопряжения для плавного проезда. Планируемый срок выполнения работ с 5 по 7 января. Сам щит обещали убрать после работ на деформационном шве, которые пройдут не раньше весны.

