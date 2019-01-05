Около 300 пермяков оказались в зоне урагана на Тайланде

По последним данным в Тайланде из-за тропического урагана “Побук” уже погиб один человек. Прервано паромное сообщение с островом Самуи. Стихия также бушует на Пхукете – там находятся около 300 пермяков. Накануне туда прилетел чартерный рейс из Перми. Пока тревожных сообщение от пермских туристов не поступало. Эвакуация из затронутых ураганом провинций не объявлялась, но как сообщают международные информагентства, многие туристы перебираются на материк самостоятельно. Ураган “Побук” назван самым сильным за последние 57 лет.