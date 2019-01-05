За сутки пермские спасатели спасли 9 человек

За минувшие сутки пермские спасатели спасли 9 человек. На территории региона было зарегистрировано 8 пожаров. Погибших и пострадавших нет, спасено 5 человек, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Пермскому краю Денис Поздеев. Кроме того, 6 раз пожарно-спасательные поздразделения привлекались на различные ДТП - там было спасено 4 человека. Происшествий на воде зарегистрировано не было. Силы и средства регионального МЧС находятся в режиме повышенной готовности. Ежедневно в Прикамье на дежурство заступают порядка 1500 сотрудников МЧС и противопожарной службы.