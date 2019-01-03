На Чусовском мосту теперь пробки из-за смонтированного листа

На Чусовском мосту, где 29 декабря полностью восстановили движение, снова возникли проблемы. На этот раз причиной стала перекрывающая плита - металлический лист, установленный поверх вышедшего из строя деформационного шва. Защитная конструкция образовала своеобразный "лежачий" полицейский, который автомобилисты преодолевают со скоростью не более 20 км/ч.

Новообразование на мосту похоже уже сыграло свою роль в недавнем ДТП. Судя по кадрам и комментариям в соцсетях, водитель автомобиля «Лада Калина» притормозил перед препятствием, однако следующий за ним водитель иномарки не смог среагировать и допустил столкновение.

В социальных сетях автомобилисты жалуются на то, что этот выступ никак не обозначен, нет и подсветки, ни предупреждающих аншлагов.

На сайте краевого Минстранса сообщается, что специалисты будут осуществлять ежедневный мониторинг состояния перекрывающей плиты. Вопрос по ремонту или замене деформационного шва прорабатывается. Работы планируется провести до конца мая только наступившего года.