«Уралкалий»: работы на руднике СКРУ-3 возобновлены
Компания "Уралкалий" опубликовала официальный пресс-релиз, в котором сообщается о полном завершении работ по ликвидации последствий ЧП на руднике СКРУ №3. Сегодня и наземный и подземный комплексы рудоуправления работают в штатном режиме.
В субботу утром в стволе строящейся шахты произошел пожар, в результате которого погибло 9 человек. На объекте работала подрядная организация "УС - 30", чьи сотрудники стали жертвами возгорания. Возбуждено уголовное дело, которое передано в центральный аппарат Следственного Комитета России. В качестве подозреваемых задержаны 4 сотрудника "УС-30", которым, предположительно, сегодня суд изберет меру пресечения.
Прощание с погибшими строителями пройдет завтра.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП
Пермякам напомнили про опасность на железнодорожных путях
Расследованием ЧП на Каме занялась транспортная полиция
На смену морозам придут снегопады
Помощь семьям погибших: уточненная информация
В Пермском крае день траура, скорби, тишины
Под куполом неба: как место под Ильинским стало землей обетованной
Многодетных наградили «За достойное воспитание детей»
Пермский край. Неделя за 159 секунд
В Прикамье прошло заседание антитеррористической комиссии
Добавить комментарий: