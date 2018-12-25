«Уралкалий»: работы на руднике СКРУ-3 возобновлены

Компания "Уралкалий" опубликовала официальный пресс-релиз, в котором сообщается о полном завершении работ по ликвидации последствий ЧП на руднике СКРУ №3. Сегодня и наземный и подземный комплексы рудоуправления работают в штатном режиме.

В субботу утром в стволе строящейся шахты произошел пожар, в результате которого погибло 9 человек. На объекте работала подрядная организация "УС - 30", чьи сотрудники стали жертвами возгорания. Возбуждено уголовное дело, которое передано в центральный аппарат Следственного Комитета России. В качестве подозреваемых задержаны 4 сотрудника "УС-30", которым, предположительно, сегодня суд изберет меру пресечения.

Прощание с погибшими строителями пройдет завтра.