Археологи делятся тайнами древности
Археологи Пермского края сегодня приглашают всех желающих на увлекательный рассказ о самых интересных находках минувшего полевого сезона. Анонсированы открытия, сделанные на знаменитом Гляденовском святилище, а также во время раскопок древней Чердыни. Встреча в 14.00 в первом корпусе классического университета.
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