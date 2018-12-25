Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП

Археологи делятся тайнами древности

смотреть видео

археологи

Археологи Пермского края сегодня приглашают всех желающих на увлекательный рассказ о самых интересных находках минувшего полевого сезона. Анонсированы открытия, сделанные на знаменитом Гляденовском святилище, а также во время раскопок древней Чердыни. Встреча в 14.00 в первом корпусе классического университета.

 

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 25.12.2018 в 13:10 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП

Пермякам напомнили про опасность на железнодорожных путях

Расследованием ЧП на Каме занялась транспортная полиция

На смену морозам придут снегопады

Помощь семьям погибших: уточненная информация

В Пермском крае день траура, скорби, тишины

Под куполом неба: как место под Ильинским стало землей обетованной

Многодетных наградили «За достойное воспитание детей»

Пермский край. Неделя за 159 секунд

В Прикамье прошло заседание антитеррористической комиссии


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП

Обратите внимание

в Перми

В Перми полицейский спас мужчину от суицида

Мужчина грозился спрыгнуть с пятого этажа
25.12.2018 в 13:29

Метки: в Перми, Происшествия, Общество

Археологи делятся тайнами древности

Археологи края приглашают всех желающих на увлекательный рассказ о самых интересных находках минувшего полевого сезона.
25.12.2018 в 13:10

Метки: в Перми, Культура, Общество

Бассейн в Закамске откроют в начале 2019 года

Объект по адресу Сысольская 10/5 получил разрешение на ввод в эксплуатацию
25.12.2018 в 12:41

Метки: в Перми, Общество, Спорт, Анонс

Суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП

В уголовном деле фигурировали сразу два вида общественного транспорта - трамвай, из которого выходила жертва, и автобус, который ее сбил.
25.12.2018 в 12:15

Метки: в Перми, Аварии, Происшествия

Пермякам напомнили про опасность на железнодорожных путях

Железнодорожники вместе с сотрудниками транспортной полиции Перми вышли в рейд. Штрафуют пассажиров, которые переходят пути в неположенном месте.
25.12.2018 в 10:55

Метки: в Перми, Общество

В России

В Пермском крае день траура, скорби, тишины

9 человек погибли в огненной ловушке в шахте Соликамска.
24.12.2018 в 22:18

Метки: в Пермском крае, Общество, Происшествия, В России

Трагедия в Соликамске: Пермский край скорбит по погибшим

О возможных причинах возгорания, попытках спасения людей и материальной помощи семьям погибших - сюжет программы «Вести Пермь. События недели».
23.12.2018 в 20:49

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия, Общество

В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте

Губернатор объявил днем траура 24 декабря
23.12.2018 в 14:10

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия, Общество

Обнаружены тела девяти погибших при пожаре в Соликамске

В Соликамске отменены культурно-развлекательные мероприятия
23.12.2018 в 11:50

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия

Пожар на шахте в Соликамске: хроника событий

9 человек оказались заблокированы при пожаре на шахте в Соликамске. Было предпринято шесть попыток спасти людей.
23.12.2018 в 10:07

Метки: в Пермском крае, В России, Происшествия

Лента новостей RSS каналы

В Перми полицейский спас мужчину от суицидаВ Перми полицейский спас мужчину от суицида

Археологи делятся тайнами древностиАрхеологи делятся тайнами древности

Бассейн в Закамске откроют в начале 2019 годаБассейн в Закамске откроют в начале 2019 года

В Кудымкаре произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобусаВ Кудымкаре произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса

Суд вынес приговор по делу о смертельном ДТПСуд вынес приговор по делу о смертельном ДТП

Паводка больше не будет?Паводка больше не будет?

В Чусовом жители многоквартирного дома отравились газомВ Чусовом жители многоквартирного дома отравились газом

Пермякам напомнили про опасность на железнодорожных путяхПермякам напомнили про опасность на железнодорожных путях

Расследованием ЧП на Каме занялась транспортная полицияРасследованием ЧП на Каме занялась транспортная полиция

На «Новогоднем маршруте» заработают зоны обогреваНа «Новогоднем маршруте» заработают зоны обогрева

На смену морозам придут снегопадыНа смену морозам придут снегопады

«Уралкалий» возобновил работу рудника СКРУ-3 после пожара«Уралкалий» возобновил работу рудника СКРУ-3 после пожара

Помощь семьям погибших: уточненная информацияПомощь семьям погибших: уточненная информация

Вести Кудымкар 24.12.2018Вести Кудымкар 24.12.2018

В Перми откроют новый каток «Ледовый Миг»В Перми откроют новый каток «Ледовый Миг»

В Пермском крае день траура, скорби, тишиныВ Пермском крае день траура, скорби, тишины

В новогоднюю ночь в Перми будет продлена работа общественного транспортаВ новогоднюю ночь в Перми будет продлена работа общественного транспорта

Под куполом неба: как место под Ильинским стало землей обетованнойПод куполом неба: как место под Ильинским стало землей обетованной

Многодетных наградили «За достойное воспитание детей»Многодетных наградили «За достойное воспитание детей»

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

В Прикамье еще один долгострой готов к вводу в эксплуатациюВ Прикамье еще один долгострой готов к вводу в эксплуатацию

В Прикамье прошло заседание антитеррористической комиссииВ Прикамье прошло заседание антитеррористической комиссии

Гаджеты на уроке - не можно, а нужно!Гаджеты на уроке - не можно, а нужно!

Экскурсии в Хохловке можно посетить бесплатноЭкскурсии в Хохловке можно посетить бесплатно

Специальный репортаж: как Пермский край борется с ВИЧСпециальный репортаж: как Пермский край борется с ВИЧ

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную