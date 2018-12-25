Археологи делятся тайнами древности

Археологи Пермского края сегодня приглашают всех желающих на увлекательный рассказ о самых интересных находках минувшего полевого сезона. Анонсированы открытия, сделанные на знаменитом Гляденовском святилище, а также во время раскопок древней Чердыни. Встреча в 14.00 в первом корпусе классического университета.