«Уралкалий» возобновил работу рудника СКРУ-3 после пожара

«ПАО «Уралкалий» сообщает о завершении режима плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий рудника СКРУ-3. Подземный и надземный производственный комплекс рудоуправления возобновили работу в штатном режиме», - говорится в сообщении.

После пожара 22 декабря работа всего рудоуправления была приостановлена, производственные вытяжки были отключены для ликвидации возгорания. Когда тела всех погибших удалось поднять на поверхность, ствол шахты опечатали для проведения расследования.

Из-за возгорания на шахте «Уралкалия» 22 декабря девять сотрудников подрядной организации «УС-30» оказались заблокированы на глубине 364 м. Спасти их не удалось. Накануне, 24 декабря в Пермском крае был траур по погибшим.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек. В рамках дела о пожаре и гибели людей задержаны четыре работника "УС-30". Уголовное дело расследует центральный аппарат СК РФ.