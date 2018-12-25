Суд вынес приговор по делу о смертельном ДТП

Суд в Перми вынес приговор по делу о смертельном ДТП, в деле фигурировали сразу два вида общественного транспорта - трамвай, из которого выходила жертва, и автобус, который ее сбил. До последнего водитель своей вины не признавал.

От места ДТП до зала суда всего несколько сотен метров. Но чтобы пройти этот путь, следствию понадобилось полгода. Все случилось 17 июля, когда пожилая женщина вышла из трамвая на остановке ул. 9 мая.

Водитель маршрутного автобуса Марсель Рахимов в это время как раз начал отъезжать от остановки и грубо нарушил правила дорожного движения. Не убедился в безопасности маневра, так что версию следствия теперь продолжает уже гособвинитель.

Юлия Абсатарова, старший помощник прокурора Индустриального района г. Перми: "Допустил наезд на пешехода Ивонину, вышедшую из трамвая, причинив ей травмы, от которых она скончалась в медицинском учреждении".

Свою вину Рахимов признал, только когда дело дошло до суда. Тогда же и согласился рассматривать его в особом порядке. Но даже сейчас на заседании особого раскаяния в голосе не чувствуется.

В результате суд согласился с мнением прокурора, приговор - 2 года колонии-поселения. Что касается морального ущерба, то он в полной мере должен быть взыскан с компании перевозчика.

Виталий Симонов, судья Индустриального района г. Перми: "Возмещение морального вреда ответчиком в размере 600 тысяч рублей удовлетворить".

Несмотря на то, что формально все требования потерпевшей стороны оказались выполнены, родственники погибшей приговор обсуждали еще долго.

Вера Баженова: "Я сама водитель езжу и знаю, как эти автобусники ездят, они друг друга обгоняют и по трамвайным путям, и по встречной обходят. Я вообще не понимаю, такая дикая смерть".

Приговор еще не вступил в законную силу, но пока ни одна из сторон участников процесса не изъявила желания его обжаловать. А Марселю Рахимову придется расстаться с профессией на время. Вместе с уголовным преследованием его лишают права управления транспортным средством.