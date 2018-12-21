Минздрав края проведет свою проверку по факту смерти молодой женщины

Министерство здравоохранения Пермского края проведет свою проверку по факту гибели 32-летней женщины в машине скорой помощи. Жительнице Кизела стало плохо 16 декабря. Скорая повезла ее в Березники, но по дороге самочувствие пациентки резко ухудшилось. Спасти ее не удалось. По предварительным данным, женщина умерла от разрыва новообразования в головном мозге. Проверку по данному факту начал Следственный комитет и прокуратура Пермского края.

Оксана Мелехова, и.о. министра здравоохранения Пермского края: "Ответ на вопрос – почему это произошло – мы сможем дать после комплексной, всесторонней проверки. 25 декабря я лично выезжаю в город Кизел с бригадой главных внештатных специалистов. Мы привлекаем руководство больницы города Кизел, всех участников оказания медицинской помощи, и уже на месте детально рассмотрим и примем соответствующее решение.