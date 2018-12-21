За отвагу: награда нашла героя

Родственникам Героя Великой Отечественной войны передали награду погибшего бойца. Медаль «За Отвагу» номер 30888 нашел отряд общественников в Харьковской области. Оказалось, она принадлежит Кожевникову Николаю Ивановичу, уроженцу села Осиновка, Оханского района. Пермским волонтерам удалось отыскать родственников героя.

Вера Пенкова, активист по поиску родственников бойцов, найденных поисковиками: "Украинские поисковики передали ее в рамках Международной экспедиции. Родственников нашли быстро - семья большая, 9 детей - 7 братьев, две сестры. 6 братьев воевали, семья удивительная, героическая".

Старший лейтенант Кожевников был помощником начальника штаба по разведке. Медаль была вручена ему приказом от 5 апреля 1942 года за «Умелое руководство разведвзводом, который стремительной атакой выбил из совхоза «Ударник» превосходящие силы противника и не позволил окружить советские подразделения». Николай Кожевников умер от ран в январе 1944 года в медико-санитарном батальоне и был похоронен в братской могиле в Житомирской области. Сегодня, благодаря архивным материалам, стало известно, что за неделю до гибели 22-летнего бойца был подписан указ о награждении его еще и орденом «Красной звезды».