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Следком начал проверку по факту смерти молодой женщины в Кизеле

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Следком

В Следственном комитете начали проверку трагедии, которая случилась с молодой женщиной в Кизеле. Екатерина Бочкарева умерла от инсульта в машине скорой помощи. Как говорят родственники, врачей после вызова они ждали два часа. Не было свободных бригад. А когда те приехали, то повезли пациентку за 100 километров в больницу в Березники, так как в местной клинике уже год нет реанимации и операционного отделения.

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на своей страничке в социальной сети написала, что у девушки было тяжелое заболевание, спасти ее можно было только экстренным хирургическим вмешательством.

Следком

Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК России по Пермскому краю: "Женщину длительное время перевозили машиной скорой помощи, несмотря на проведенное лечение по дороге, реанимационные мероприятия, она, к сожалению, скончалась. Будем проверять все обстоятельства и все доводы и медицинских работников, и родственников".

 

 

 

Метки: в Пермском крае, Здоровье

Опубликовано: 20.12.2018 в 09:00 в рубрике - Вести Пермь

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