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Следком начал проверку по факту смерти молодой женщины в Кизеле
В Следственном комитете начали проверку трагедии, которая случилась с молодой женщиной в Кизеле. Екатерина Бочкарева умерла от инсульта в машине скорой помощи. Как говорят родственники, врачей после вызова они ждали два часа. Не было свободных бригад. А когда те приехали, то повезли пациентку за 100 километров в больницу в Березники, так как в местной клинике уже год нет реанимации и операционного отделения.
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на своей страничке в социальной сети написала, что у девушки было тяжелое заболевание, спасти ее можно было только экстренным хирургическим вмешательством.
Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК России по Пермскому краю: "Женщину длительное время перевозили машиной скорой помощи, несмотря на проведенное лечение по дороге, реанимационные мероприятия, она, к сожалению, скончалась. Будем проверять все обстоятельства и все доводы и медицинских работников, и родственников".
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