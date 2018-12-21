В Прикамье приручат энергию ветра

На совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта «Ветропарку», который планируется построить в регионе к 2020 году. Что это такое?

Проект, нашедший поддержку и получивший статус приоритетного, означает меньшее количество административных барьеров, льготные ставки по налогу на имущество и аренду земельных участков. Подобный статус получили проекты, связанные со строительством многофункционального центра в Перми и производства упаковки для пищевых продуктов, проект по производству лущеного шпона лиственных пород ООО «Красный Октябрь».

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "На сегодняшний момент у нас 22 проекта получили статус приоритетного в Пермском крае. Это такое динамичное число, мы смотрим, что реализуется, что-то быстрее, что-то медленнее, кто-то статус теряет, когда не выполняет условия, в общем, такой динамичный процесс".

Уникальный проект строительства «Ветропарка» - генерации, которая в своей работе будет использовать энергию ветра, тоже получил сегодня поддержку. Сроки реализации - 2018-2021 годы. Первая очередь будет вырабатывать мощность около 100 мегаватт. Площадки планируется расположить в Ординском и других районах.

Евгений Шидяев, руководитель направления по развитию проектов ООО «Шестой ветропарк ФРВ»: "В результате мы строим почти 2 гигаватта до 2023 года. К слову, один ветряк - 3,8 мегаватта. Мы идем к экологически чистой энергии. И это правильно".

Еще один шаг навстречу бизнесу – сокращение срока выдачи разрешений на проведение земляных работ для подключения к инженерным сетям. По поручению губернатора в Перми этот срок сократился с 45 до 6 дней.