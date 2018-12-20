В Нытвенскую больницу закупили оборудование на 14 млн
В районной больнице Нытвы презентовали первый в Прикамье, и пока уникальный, аппарат для дистанционной диагностики артериального давления и ЭКГ. Все новое медицинское оборудование - отечественного производства, а поэтому недорогое в обслуживании. Консультацию врача теперь можно получить на расстоянии в десятки километров. Как это работает?
Чтобы посмотреть, как работает сердце Юрия Пелявина, в сельской амбулатории ему установили аппарат ЭКГ. Через секунду диаграмма появилась на мониторе у медсестры. Еще секунда - и данные уже переданы врачу Центральной районной больницы в Нытве.
- Вот из Чайковской пришла электрокардиограмма. Все отведения очень четко видно, сейчас я напечатаю заключение и отправлю.
Весь процесс занял не больше минуты. Раньше на это уходило 3 дня - сдать анализ, получить заключение и явиться на повторный прием. Из деревень и сел пациентам приходилось ехать за 40 км в районный центр.
Марина Обухова, главный врач Нытвенской районной больницы: "Единственная система, которая на сегодня позволяет полностью, не только заключение, но и все графические изображения, крепить в электронную карту системы Промед. Ту электронную карту, в которой мы работаем".
По поручению губернатора Максима Решетникова в Нытвенскую больницу купили медицинское оборудование на 14 мнл рублей. 113 экземпляров - все российского производства.
Сейчас здесь проходит операция по удалению камня из желчного пузыря. Вот та самая лапароскопическая стойка, производство - город Казань. Благодаря этому оборудованию в этом году в Нытве проведено на 120 операций больше.
За сухими цифрами статистики стоят человеческие жизни. Здесь же удаляют аппендицит и проводят диагностику брюшной полости. В травматологическом отделении тоже отечественная новинка - артроскопическая стойка, с ее помощью доктора оперируют коленный сустав.
Врач-травмотолог: "После старой операции надо было ходить на костылях в течение месяца, сейчас мы через 3 дня на ноги ставим".
Программа импортозамещения помогает приобретать высококачественное оборудование, тем самым повышать качество и доступность оказания медицинской помощи. Аукцион на закупку отечественных приборов продолжается - в будущем году в Нытвенской больнице установят сканеры УЗИ, рентген-аппарат. В сельских территориях появятся новые стоматологические кресла и флюорографы.
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