Глава краевого минздрава: «даже самая быстрая на свете скорая не смогла бы помочь»

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на своей странице в Instagram прокомментировала смерть женщины в машине скорой помощи. Напомним, 32-летняя жительница пос. Южный-Коспашский скончалась 16 декабря по дороге в больницу Березников. Супруг сообщил журналистам, что ждал «скорую» около двух часов.

- «Очень печальный случай произошел на днях в Кизеле - молодую 32-летнюю маму двоих детей доктора не смогли спасти. У девушки было тяжелое заболевание, которое можно было бы вылечить операцией, однако пациентка тогда отказалась от оперативного вмешательства. СМИ много писали со слов мужа, что причина в том, что скорая долго ехала, но мы провели тщательный разбор ситуации - это был практически безнадежный случай, спасти девушку могла только экстренная операция в сосудистом центре, даже самая быстрая на свете скорая тут не смогла бы помочь» - написала Оксана Мелехова.

По словам министра здравоохранения, на следующей неделе она поедет в Кизел и близлежащие города, чтобы оценить как там организована медицинская помощь.

Добавим, что по факту гибели женщины прокуратура, следственное управление и региональный минздрав проводят проверку.