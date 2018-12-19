Предельный тариф на проведение техосмотра в Прикамье - 655 рублей
C 1 января 2019 года в Пермском крае предельный тариф на проведение технического осмотра транспорта будет установлен в размере 655 рублей. Постановление об этом приняло правительство края, пишет «Коммерсант-Прикамье». В региональном минтрансе сообщили, что существующие тарифы не повышались с 2012 года, и с годами отрасль стала убыточной. При этом требования к операторам технического осмотра, в частности, по оборудованию и квалификации персонала, стали строже. Добавим, что установленный предельный тариф на техосмотр в Пермском крае ниже, чем в среднем по России.
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