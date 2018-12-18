В Перми вынесли приговор подростку, напавшему на учеников школы №127
Сегодня в Мотовилихинском районном суде вынесли приговор подростку, напавшему с другом на учащихся четвертого класса и учительницу школы № 127. Напомним, 15 января этого года двое подростков пронесли в школу холодное оружие, после чего напали на учеников, ранили несовершеннолетних и педагога, которая пыталась защитить детей. Обвинение было предъявлено сразу по трем статьям - разбой, покушение на жизнь и порча чужого имущества. Процесс проходил за закрытыми дверями. В итоге, суд признал 17-летнего подсудимого виновным и приговорил его к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии.
На скамье подсудимых пока предстал только один из обвиняемых. Второй нападавший был признан психически нездоровым, процесс в его отношении будет проходить отдельно.
Подробности смотрите сегодня в выпусках "Вести Пермь" в 17:00 и 20:44.
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