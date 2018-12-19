«Елки. Пермский период»: спринт удался!
На эспланаде прошел финал городского спринта "Елки. Пермский период". Впервые в самом центре краевой столицы устроили настоящие лыжные гонки. Общий призовой фонд - 265 тысяч рублей.
За всем происходящим болельщики могли наблюдать с помощью больших экранов. Несмотря на морозную погоду, зрителей собралось много.
Татьяна, зритель:
- Термос, пирожное – все с собой. И хорошее настроение. Все прекрасно. Болею сегодня за «Летающий лыжник», у меня там дети.
Среди профессионалов мужчин на первую ступень пьедестала почета поднялся спортсмен из Ханты-Мансийска. У девушек – спортсменка из Республики Коми. Можем порадоваться и за нашего земляка – Николая Морилова. Он стал вторым в мужской гонке профессионалов.
Отдельно стоит сказать не о соревнованиях, а о трассе. Чтобы ее построить, завезли 20 тысяч кубометров снега. Было важное требование – 15-20 сантиметров. Своими впечатлениями поделился олимпийский чемпион Никита Крюков.
Никита Крюков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам: "Зимой бегать по центру города – это круто, это что-то новое, в этом есть изюминка, и это очень классно для людей, они гуляют, смотрят, слышат шум, лыжники бегут, да еще и олимпийский чемпион – класс!".
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