3 сезон «Лаборатории музыки» завершен

Креативные, умные, талантливые! Еще два с половиной месяца назад многие из этих ребят не знали друг друга. Но всех их объединяла любовь к музыки и к родному городу, в котором хочется жить, учиться и творить.

Василий Журавлев один из участников проекта «Лаборатория музыки». На протяжении всего третьего сезона он вел видеоблог, который смотрели не только в Перми, но и далеко за пределами.

Как проходят творческие дни лаборантов, и успеют ли они за два с половиной месяца сочинить хиты!? Тем, кто следил за лаборантами виртуально - оставалось загадкой. А пока поклонники гадали, участники 3 сезона проекта «Лаборатория музыки» писали стихи, занимались с известными музыкантами и учились у московских продюсеров.

Яков Попов, участник образовательно-творческого цикла «Лаборатория музыки 2018», рассказывает: "Лаборатория музыки в первую очередь дала мне кучу музыкальных контактов. Она дала мне возможность работать с реальными музыкантами, я нашел саксофониста, я нашел себе басиста, барабанщика, это то место, где музыканты могут встретиться, найти общий стиль и начать играть".

Всего на проекте «Лаборатория музыки» встретились более семидесяти музыкантов. У каждого свой стиль. Ребята понимали, чтобы достичь успеха, нужно поработать в режиме нон-стоп. В результате за время 3 сезона создано более 20 коллективов, 16 из которых выступили на отчетном концерте.

Открыли отчетный концерт участники коллаборации «Гуд Гайс». В группе 6 человек, и у каждого цель, чтобы их новая песня надолго осталась в памяти слушателей. Пришедшие на концерт послушать музыкальные новики смогли насладиться живым звуком.

Сергей Иванов, продюсер проекта «Лаборатория музыки 2018», считает: "Ребята справились. Они взяли и сделали то, что должны были сделать. А это значит, что 2,5 месяца они потратили не зря".

Насладиться разнообразием современной музыки и оценить труд пермских музыкантов собралось несколько сотен человек. Для многих два часа концерта прошло на одном дыхании.

Журналист Павел Кузнецов делится впечатлениями: "Всё, что делает Сергей Иванов, это круто. Мне всегда очень нравилась его экспериментаторская позиция по отношению к искусству. И всё, что он делает, это всегда необычно, интересно, и поэтому я здесь".

В ближайшее время лаборанты планируют снять клипы, записать и выпустить альбом с хитами в электронном виде. В него войдет и песня на новогоднюю тему, которую написала Александра Павлова.

Впереди у всех новогодние хлопоты, а многие из тех, кто был на концерте, будут напевать эту песню и крошить оливье.