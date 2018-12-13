В приюте «Матроскин» устроили новогоднюю фотосессию для бездомных котиков
Пермские котики приняли участие в новогодней фотосессии. Приют "Матроскин" надеется, что это поможет бездомным животным найти новых хозяев до наступления праздника. Каждая фотография - настоящий портрет, который отражает характер животного. Во все предыдущие годы абсолютно все кошки, принявшие участие в фотосессии, обрели новый дом.
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