Пермский приют «Матроскин» провел новогоднюю фотосессию с кошками. Это уже традиционная акция зооволонтеров. В предыдущие годы все животные, благодаря новогодним фотографиям, обрели дом. В «Матроскине» уверены, что и в этом году пушистые постояльцы найдут любящих хозяев.

Фотографии кошек с их описанием можно посмотреть на странице приюта «ВКонтакте». Выбрать друга из приюта также можно будет и на «Пушистом фестивале», который пройдет 22-23 декабря с 12 до 19 часов в ТЦ Разгуляй по адресу Пермская, 7.

Фото: Ангелина Фрост/приют "Матроскин"