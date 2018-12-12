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Приют «Матроскин» провел новогоднюю фотосессию с кошками
Пермский приют «Матроскин» провел новогоднюю фотосессию с кошками. Это уже традиционная акция зооволонтеров. В предыдущие годы все животные, благодаря новогодним фотографиям, обрели дом. В «Матроскине» уверены, что и в этом году пушистые постояльцы найдут любящих хозяев.
Фотографии кошек с их описанием можно посмотреть на странице приюта «ВКонтакте». Выбрать друга из приюта также можно будет и на «Пушистом фестивале», который пройдет 22-23 декабря с 12 до 19 часов в ТЦ Разгуляй по адресу Пермская, 7.
Фото: Ангелина Фрост/приют "Матроскин"
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