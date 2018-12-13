Фильм пермячки получил премию Русского географического общества

Документальный фильм о жизни медвежат пермячки Ирины Журавлевой получил премию Русского географического общества. В Кремле наградили создателей лучших проектов в области экологии, образования, географии и медиа. Фильм «Медведи Камчатки» демонстрирует первый год жизни медвежат с момента их выхода из берлоги до залегания в спячку. Съемки проходили в Южно-Камчатском заказнике, где обитает самая многочисленная в мире охраняемая популяция бурого медведя – более двух тысячей особей. В Перми ленту можно посмотреть в киноцентре «Премьер».