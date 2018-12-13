Деньги на ветер: худшие подарки на Новый год

Эксперты рассказали, какие вещи нельзя дарить на Новый год. Для женщин неинтересными стали стандартные парфюмерные наборы, колготки и сковородки. Для мужской половины населения нежелательными презентами будут галстуки, носки и лосьоны для бритья.

Большую роль играет упаковка подарка - она должна быть новогодней, шуршащей, создающей ощущение чуда и волшебства.

В списке нежелательных подарков оказались сувениры с символикой года, фотоальбомы, косметика и подарки с приколами.