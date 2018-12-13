Деньги на ветер: худшие подарки на Новый год
Эксперты рассказали, какие вещи нельзя дарить на Новый год. Для женщин неинтересными стали стандартные парфюмерные наборы, колготки и сковородки. Для мужской половины населения нежелательными презентами будут галстуки, носки и лосьоны для бритья.
Большую роль играет упаковка подарка - она должна быть новогодней, шуршащей, создающей ощущение чуда и волшебства.
В списке нежелательных подарков оказались сувениры с символикой года, фотоальбомы, косметика и подарки с приколами.
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