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← В приюте «Матроскин» устроили новогоднюю фотосессию для бездомных котиков

Деньги на ветер: худшие подарки на Новый год

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Эксперты рассказали, какие вещи нельзя дарить на Новый год. Для женщин неинтересными стали стандартные парфюмерные наборы, колготки и сковородки. Для мужской половины населения нежелательными презентами будут галстуки, носки и лосьоны для бритья. 

Большую роль играет упаковка подарка - она должна быть новогодней, шуршащей, создающей ощущение чуда и волшебства.

В  списке нежелательных подарков оказались сувениры с символикой года, фотоальбомы, косметика и подарки с приколами. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 13.12.2018 в 18:00 в рубрике - Вести Пермь

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← В приюте «Матроскин» устроили новогоднюю фотосессию для бездомных котиков

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