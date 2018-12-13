Суд вынес приговор экс-руководителю НПФ «Стратегия»

В Ленинском районном суде Перми огласили приговор Петру Пьянкову, бывшему руководителю рухнувшего негосударственного пенсионного фонда "Стратегия".

Его обвиняли в растрате денег вкладчиков на сумму более 220 миллионов рублей, а также в отмывании незаконно приобретенных ценных бумаг в особо крупном размере - это еще 150 миллионов.

Решением суда Петру Пьянкову вынесено наказание в виде четырех лет колонии общего режима и штрафа в размере 2 миллионов рублей.

В здание суда обвиняемый пришел с большой спортивной сумкой. По всей видимости, Петр Пьянков был готов к такому решению суда. Как сообщил экс-глава "Стратегии", обжаловать приговор он скорее всего не будет.

Суд постановил взять Пьянкова под стражу прямо в зале судебных заседаний. До этого подсудимый 9 месяцев находился в СИЗО, затем почти год под домашним арестом и в последнее время мера пресечения была заменена на подписку о невыезде.

Количество клиентов фонда «Стратегия» по всей стране составляло 78 тысяч человек, еще 68 тысяч были участниками фонда. Но в итоге на окончание оглашения приговора собралось не больше 5 человек. Они не считают Петра Пьянкова виновным в том, что их деньги пропали.

В своем заключительном слове Петр Пьянков своей вины не признал, но извинился перед вкладчиками за то, что не смог удержать пенсионный фонд.