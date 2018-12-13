МЧС: трещина в стене детской больницы не представляет опасности

Серьезное ЧП сегодня случилось в пермской детской больнице № 3 на ул. Ленина, 13. На одной из стен внезапно появилась трещина. Уже установлено, что произошло это из-за затопления подвала. Туда хлынула вода из прорвавшей трубы. Пациентов либо выписывают, либо переводят в другие медицинские учреждения.

На место сразу же прибыли сотрудники МЧС, губернатор Максим Решетников и глава города Дмитрий Самойлов. В данный момент в подвале до сих пор стоит вода, местами по щиколотку. Здесь расположены музей больницы и актовый зал, подсобные помещения. Коммунальщики начали откачивать воду. Сама трещина в кабинете, в административном крыле здания, ее обнаружили сотрудники, и как предварительно заявляют в МЧС, опасности она не представляет.

Владислав Мормуль, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Подчеркиваю, на несущей стене в административной части здания образовалась трещина. По предварительным визуальным оценкам специалистов, угрозы обрушения нет".

Около 250 человек находится на данный момент в больнице - это и маленькие пациенты и их родители. Изначально появилась информация об эвакуации. Но сейчас речь уже идет только о плановом переводе. Прием новых пациентов приостановлен.

В больницу уже пригласили строителей-экспертов, говорят, что они уже приступили к работе и должны дать квалифицированную оценку. Тем временем пациенты начали покидать палаты.

Зданию больницы около 30 лет, год постройки 1987, известно, что на следующий год был запланирован капитальный ремонт, сейчас как раз разрабатывается проектная документация.