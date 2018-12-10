Петр Пьянков вины не признал

В Ленинском райнном суде Перми оглашают приговор бывшему рководителю рухнувшего негосударственного пенсионного фонда "Стратегия" Петру Пьянкову. Его обвиняют в растрате денег вкладчиков на сумму более 220 миллионов рублей, а также в отмывании незаконно приобретенных ценных бумаг в особо крупном размере - это еще 150 миллионов.

Гособвинение запросило в качестве наказания для Пьянкова 4 года лишения свободы со штрафом в размере 2 миллионов рублей.

Центробанк аннулировал лицензию НПФ "Стратегия" в марте 2016 года. На тот момент клиентами значились 78 тысяч человек. Обязательства по пенсионным накоплениям составляли около 4 миллиардов рублей. Расчетами со вкладчиками занимается Агентство по страхованию вкладов.

Сам Петр Пьянков свою вину так и не признал.

"Когда Центробанк предписал вывести основные активы фонда, по сути дела я их спас и сохранил. Во время проверки фонда Центробанк это обнаружил. На основании этого лишил Фонд лицензии. Я после этого предпринял попытки вернуть эти ценные бумаги обратно для выплат клиентам нашего фонда. К сожалению, Центробанк и следствие не услышали моих доводов и восприняли это как растрату, воровство", - рассказал "Вестям" обвиняемый Петр Пьянков.