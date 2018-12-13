Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Суд вынес приговор экс-руководителю НПФ «Стратегия»

На трассе Кунгур-Соликамск в результате ДТП сгорели два автомобиля →

Чусовой принимает второй этап Кубка России по лыжным гонкам

смотреть видео

 лыжники

Город Чусовой Пермского края принимает второй этап Кубка России по лыжным гонкам на призы Олимпийского чемпиона Михаила Девятьярова. Как сообщают организаторы, на соревнованиях именитый спортсмен будет присутствовать лично. Накануне состоялось торжественное открытие. Лыжные старты начнутся 13 декабря. В программе турнира индивидуальный спринт, индивидуальная и гонка преследования. Почти 250 спортсменов представят более 20 городов страны. 

Метки: Общество, Спорт, в Пермском крае

Опубликовано: 13.12.2018 в 16:00 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Суд вынес приговор экс-руководителю НПФ «Стратегия»

МЧС: трещина в стене детской больницы не представляет опасности

«Миллионерша поневоле» получила условный срок

Чем бы дитя ни тешилось...

Ростелеком представляет «Умный дом»

Гостей из Дуйсбурга восхитил пермский «Ретро-Гараж»

Задержан по горячим следам

Пожарные Прикамья усилили профилактику в частном секторе

На вокзале «Пермь-2» заработала детская игровая комната

«Россия - моя история»: живой учебник


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Суд вынес приговор экс-руководителю НПФ «Стратегия»

На трассе Кунгур-Соликамск в результате ДТП сгорели два автомобиля →

Обратите внимание

в Перми

Пермяки завоевали бронзу в финале Юниорского Гран-При в Ванкувере

Результат Аполлинарии Панфиловой и Дмитрия Рылова - очередная победа пермской школы фигурного катания.
13.12.2018 в 16:25

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Суд вынес приговор экс-руководителю НПФ «Стратегия»

Петра Пьянкова обвиняли в растрате денег вкладчиков на сумму более 220 миллионов рублей и в отмывании ценных бумаг.
13.12.2018 в 15:43

Метки: в Перми, Общество, Деньги, Преступления

МЧС: трещина в стене детской больницы не представляет опасности

Серьезное ЧП сегодня случилось в пермской детской больнице № 3 на ул. Ленина, 13. На одной из стен внезапно появилась трещина.
13.12.2018 в 15:20

Метки: в Перми, Происшествия

Пермскую мошенницу доставили из Молдавии в Россию

Возглавляемая ею преступная группа обманула пенсионеров на 19 миллионов рублей
13.12.2018 в 14:43

Метки: В России, в Перми, в Пермском крае, Преступления

Чем бы дитя ни тешилось...

В пермских школах запретов на розовые, зеленые или другого цвета волосы теперь не будет.
13.12.2018 в 14:25

Метки: в Перми, Общество, Образование

В России

Пермскую мошенницу доставили из Молдавии в Россию

Возглавляемая ею преступная группа обманула пенсионеров на 19 миллионов рублей
13.12.2018 в 14:43

Метки: В России, в Перми, в Пермском крае, Преступления

МиГ-31БМ из Перми перехватили условную крылатую ракету

Летчикам пришлось подняться в стратосферу
12.12.2018 в 15:24

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

«Двойников» освободили от уплаты долгов за однофамильцев

В России начинает действовать федеральный закон, который освободит от уплаты долгов россиян, имеющих одинаковые фамилию, имя и отчество с должниками.
10.12.2018 в 09:00

Метки: в Перми, Общество, В России

Самая красивая пещера самой красивой страны

В Москве состоится награждение лауреатов премии Русского географического общества и победителей фотоконкурса «Самая красивая страна».
07.12.2018 в 17:50

Метки: в Перми, В России

Пермякам предложили купить недвижимость в столице

В городе открылось официальное представительство крупного российского застройщика - компании ФСК «Лидер».
07.12.2018 в 11:54

Метки: в Перми, В России, Реклама

Лента новостей RSS каналы

Пермяки завоевали бронзу в финале Юниорского Гран-При в ВанкувереПермяки завоевали бронзу в финале Юниорского Гран-При в Ванкувере

На трассе Кунгур-Соликамск в результате ДТП сгорели два автомобиляНа трассе Кунгур-Соликамск в результате ДТП сгорели два автомобиля

Чусовой принимает второй этап Кубка России по лыжным гонкамЧусовой принимает второй этап Кубка России по лыжным гонкам

Суд вынес приговор экс-руководителю НПФ «Стратегия»Суд вынес приговор экс-руководителю НПФ «Стратегия»

МЧС: трещина в стене детской больницы не представляет опасностиМЧС: трещина в стене детской больницы не представляет опасности

«Миллионерша поневоле» получила условный срок«Миллионерша поневоле» получила условный срок

Пермскую мошенницу доставили из Молдавии в РоссиюПермскую мошенницу доставили из Молдавии в Россию

Чем бы дитя ни тешилось...Чем бы дитя ни тешилось...

Ростелеком представляет «Умный дом»Ростелеком представляет «Умный дом»

Гостей из Дуйсбурга восхитил пермский «Ретро-Гараж»Гостей из Дуйсбурга восхитил пермский «Ретро-Гараж»

Суксунский «Альхен»: директор коммунальной службы воровал все подрядСуксунский «Альхен»: директор коммунальной службы воровал все подряд

Задержан по горячим следамЗадержан по горячим следам

Новогоднее шоу у Театра-Театра будет идти до 4 утраНовогоднее шоу у Театра-Театра будет идти до 4 утра

Пожарные Прикамья усилили профилактику в частном сектореПожарные Прикамья усилили профилактику в частном секторе

На вокзале «Пермь-2» заработала детская игровая комнатаНа вокзале «Пермь-2» заработала детская игровая комната

«Россия - моя история»: живой учебник«Россия - моя история»: живой учебник

Как в Прикамье воплощаются проекты «Единой России»Как в Прикамье воплощаются проекты «Единой России»

Кто стал Гордостью Пермского края?Кто стал Гордостью Пермского края?

В крае создана новая волейбольная команда «Кама»В крае создана новая волейбольная команда «Кама»

«Боялась вернуться домой»: в Очере нашли пропавшую школьницу«Боялась вернуться домой»: в Очере нашли пропавшую школьницу

Юные суворовцы получили первые паспортаЮные суворовцы получили первые паспорта

Новая поликлиника в Соликамске: места хватит всемНовая поликлиника в Соликамске: места хватит всем

Пермякам открыли двери в коридоры властиПермякам открыли двери в коридоры власти

Вести Кудымкар 12.12.2018Вести Кудымкар 12.12.2018

В Прикамье наградят лауреатов в сфере культуры и искусстваВ Прикамье наградят лауреатов в сфере культуры и искусства

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную