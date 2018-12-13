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Чусовой принимает второй этап Кубка России по лыжным гонкам
Город Чусовой Пермского края принимает второй этап Кубка России по лыжным гонкам на призы Олимпийского чемпиона Михаила Девятьярова. Как сообщают организаторы, на соревнованиях именитый спортсмен будет присутствовать лично. Накануне состоялось торжественное открытие. Лыжные старты начнутся 13 декабря. В программе турнира индивидуальный спринт, индивидуальная и гонка преследования. Почти 250 спортсменов представят более 20 городов страны.
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