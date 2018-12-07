Коммунальщики вышли на борьбу с сосульками

Администрация Свердловского района Перми сообщает об успешном устранении опасной наледи на крыше дома по адресу Сибирская 75. В начале недели съемочная группа "Вестей" делала репортаж о нависшей угрозе в связи с обращением жильцов. Они жаловались на бездействие своего председатели и коммунальщиков в целом.

Сосули наконец убраны. Опасности больше нет и не будет в ближайшее время. Сообщается, что лед с крыши и козырьков балконов убран силами обслуживающей дом организации ЖСК №19.