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← «СВЕЗА Уральский» подводит итоги

Над пермяками нависла ледяная угроза

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ледышки

Жители дома по адресу Сибирская,75 обращаются к пермякам с предупрежджением - ходить рядом опасно, над головами нависли гигантские глыбы льда.

Сосульки в человеческий рост, но ничего не меняется. Этот двор, что называется, проходной - через него идут в направлении улиц Сибирской и Газеты Звезда. Большинство прохожих эту двух-, а местами трёхметровую наледь просто не видят.

С точки зрения планировки, этот двор ещё более опасный, чем тот, где произошла трагедия в апреле этого года. На улице Маршала Рыбалко смертельную травму получила 9-месячная девочка. Тогда кусок льда упал в коляску. Но если там тротуар хоть в небольшом отдалении от дома, здесь люди вынуждены ходить прямо под сосульками.

Председатель местного ТСЖ жалобы игнорирует, рассказывают местные жители.

Ответственность несут и собственники балконов - козырьки некоторых здесь также покрыты льдом. Впрочем, величина этих сосулек раз в десять меньше тех, которые свисают с крыши.

сосульки

Если вы наблюдаете такую же картину, а управляющая компания или председатель ТСЖ так же бездействуют, можно обратиться в отдел ЖКХ своего района.

Отделы ЖКХ администраций районов г.Перми:

Дзержинский район - 246 -61-37

Индустриальный район - 227-94-14
Кировский район - 283-31-78
Ленинский район - 212-13-63

Мотовилихинский район - 260-37-77
Орджоникидзевский район - 263-47-26
Свердловский район - 244-40-13
пос. Новые Ляды - 295-85-82

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.12.2018 в 18:00 в рубрике - Вести Пермь

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