За незаконно срубленную ёлку придётся раскошелиться

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елка

Лесничества Пермского края сегодня рассказали и наглядно показали, как можно купить для дома новогоднюю елку по цене всего 17 рублей за метр. Это ежегодное мероприятие, но сейчас процедуру постарались максимально упростить. 

Для того, чтобы легально срубить елку, нужно явиться в лесничество и заполнить необходимые документы. В лесничестве выписывают чек, с которым нужно съездить в сберкассу, после оплаты будет составлен договор. 

Затем можно с лесником выехать на место и выбрать елку самому. Таких участков много - выделяются ели на лесных участках, которые не подлежат лесовосстановлению (квартальные просеки, трассы ЛЭП, нефтепроводов). Главное условие - не больше двух елок в одни руки. 

За незаконную рубку елей граждане несут административную или уголовную ответственность с наложением штрафа до 700 тысяч рублей. 

В городских лесах елки обрабатывают специальным составом, в помещении дерево начинает очень неприятно пахнуть. 

Специалисты советуют брать живые елки за неделю до празника.

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 07.12.2018 в 15:28 в рубрике - Вести Пермь

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