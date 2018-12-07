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«Jesus Christ - Superstar»: большая премьера в Тетаре-Театре

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Иисус Христос суперзвезда

Некогда сандальная и взорвавшая общество, ныне практически классика. В пермском Театре-Театре прошел генеральный прогон рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда». Той самой, поставленной на американском Бродвее еще в 1971 году. Премьера – завтра.

Заслышав эти аккорды, многие безошибочно определят, откуда эта мелодия. «Jesus Christ - Superstar» - с 7 декабря эта скандально известная постановка прочно войдёт в репертуар Пермского Театра-Театра. 

Борис Мильграм, художественный руководитель пермского Театра-Театра: "Есть невероятная музыка, есть невероятный свет, есть мука и борьба, красота трагедии и величие праздника".

Первая рок-опера взорвала общественность в 1970 году. Автор музыки - Эндрю Ллойд Уэббер и Тим Райс рассказали историю Иисуса Христа как человека, который просто очутился в нужное время в нужном месте. Спустя год её поставили на Бродвее. Еще через два года появилась экранизация.

В Перми за основу взят классический вариант. Так же, как и в первоначальном варианте, музыканты играют, а артисты поют вживую. Поначалу было тяжело, особенно Марату Мударисову, исполнителю главной роли.

Марат Мударисов, артист Театра-Театра (исполнитель роли Иисуса Христа): "Я по голосу баритон, а эти партии они вообще запредельные, даже визги".

Но живое исполнение - это одно из принципиальных установок режиссёра из Великобритании Майкла Ханта. Эта не первое его сотрудничество с пермскими актёрами.

Макл Хант, режиссёр (Великобритания): "Это великолепный театр и великолепная труппа. Надеюсь, что у нас получится все, что мы задумали".

История Тима Райса насыщена сатирическими эпизодами и репликами, высмеивающими поп-звёздность и нравы музыкального бизнеса. Некоторые забавные моменты есть и в пермской постановке.

Апостолы на сцену выезжают на настоящем автомобиле. Правда, он не на ходу, его облегчили специально для того, чтобы его можно было выкатить руками.

Насколько провокационной получилась пермская версия, зрители узнают уже 7 декабря.

 

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 07.12.2018 в 14:35 в рубрике - Вести Пермь

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